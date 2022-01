Frans parlement keurt vaccinatiepas dan toch goed na drie dagen tumult

Premier Jean Castex kondigde midden december al aan dat een negatieve test niet langer zou volstaan om deel te nemen aan het openbare leven, maar er was nadien in het parlement veel discussie over bepaalde aspecten van het voorstel.

De tekst werd uiteindelijk donderdagmorgen in het Franse Lagerhuis goedgekeurd met 214 stemmen, die van de meerderheid en een deel van de LR en PS. 93 parlementsleden stemden tegen en 27 onthielden zich. Het wetsontwerp moet nu begin volgende week door de Senaat worden behandeld.

Vaccin nodig

Oorspronkelijk was gepland om de nieuwe regel van 15 januari te laten gelden, maar door de lange debatten wordt die datum niet gehaald en zullen de nieuwe regels een paar dagen later in werking treden.

Personen ouder dan 12 jaar zullen vanaf dan hun vaccinatiestatus moeten kunnen aantonen om toegang te krijgen tot vrijetijdsactiviteiten, restaurants en bars, beurzen of interregionaal openbaar vervoer. Een negatieve test zal niet langer volstaan, behalve voor de toegang tot gezondheidsvoorzieningen en -diensten.

LEES OOK. Heisa in Frankrijk na uitspraken van president Macron: “Ik wil ongevaccineerden pesten”

President Macron zei dinsdag nog in een interview met de krant Le Parisien dat hij vastbesloten is om ongevaccineerden te blijven irriteren door hen zoveel als mogelijk de toegang tot activiteiten in het sociale leven te beperken. Die uitspraken vielen niet bij iedereen in goede aarde.