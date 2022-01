Code geel: KMI waarschuwt voor lokale ijsplekken, gevaar voor CO-intoxicatie

Het is donderdag droog in het westen met brede opklaringen. In het centrum en oosten is er veel bewolking met kans op een bui, in de Ardennen een sneeuwbui. De maxima gaan van 0 tot 6 graden. De wind waait zwak tot matig en draait van west naar zuidzuidwest. Het KMI signaleert ongunstige voorwaarden wat betreft het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen. In Wallonië, Brussel, Limburg en Vlaams-Brabant is er donderdagochtend kans op lokale ijsplekken en geldt code geel.

De weersverwachtingen voor donderdag. — © KMI

Donderdagnacht wordt het zwaarbewolkt en trekt een neerslagzone over het land vanaf het westen. In het westen valt er regen, maar in de oostelijke landshelft valt de neerslag als smeltende sneeuw of tijdelijk sneeuw. In de Ardennen valt er voornamelijk sneeuw. Op het einde van de nacht wordt het opnieuw droog in het westen met enkele opklaringen. De minima liggen tussen ­-3 graden in de Hoge Venen, 1 à 2 graden in het centrum van het land en 3 graden aan zee. De zuidwestelijke wind neemt in kracht toe en wordt matig tot vrij krachtig met rukwinden die kunnen oplopen tot 50 km/u, op de Ardense Hoogten mogelijk 60 km/u.

© KMI

Later

Vrijdag wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. Ten zuiden van Samber en Maas verwacht het KMI ‘s ochtends veel lage wolken met in de Ardennen smeltende sneeuw of op de hoogten een extra sneeuwlaagje. In de Hoge Ardennen behouden de buien in de namiddag een winters karakter. De maxima schommelen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 6 graden aan de kust. Er waait een matige zuidwestenwind.

Zaterdagochtend is het overwegend droog met soms brede opklaringen, maar in de Ardennen hangen er lage wolken. De bewolking neemt echter snel toe vanaf het westen en geleidelijk aan gaat het regenen. In de Ardennen is er dan nog kans op smeltende sneeuw of sneeuw. We halen maxima van 0 of +1 graad in de Hoge Ardennen tot 8 graden over het westen.

Zondag is het eerst in vele streken nog zwaarbewolkt met regen of in de Ardennen winterse neerslag. In de loop van de dag wordt het droger vanaf het westen met opklaringen. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 7 graden aan de kust.