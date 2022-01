Novak Djokovic moet na lange visumsoap dan toch Australië verlaten, zelfs president bemiddelt

Novak Djokovic, de nummer één van de wereld in het mannentennis, is definitief de toegang tot Australië ontzegd vanwege een probleem met zijn visum. De Servische twintigvoudige grandslamwinnaar zat woensdag al een halve dag vast op de luchthaven van Melbourne en zou donderdag uit het land gevlogen worden. Daarmee lijkt een einde te komen aan een lange soap over zijn vaccinatiestatus en deelname als titelverdediger aan de Australian Open. Zijn advocaten zullen de beslissing aanvechten en ook de Servische president probeert ondertussen nog te bemiddelen.

Een pijnlijk einde van een slechte soap. De deelname van titelverdediger Novak Djokovic aan de Australian Open sleept al maanden aan. Australië verbiedt immers ongevaccineerde personen de toegang tot zijn grondgebied en de Servische nummer één van de wereld weigert om bekend te maken of hij al dan niet gevaccineerd is. Allicht liet Djokovic nooit een coronaprik zetten, want hij kantte zich in het verleden altijd openlijk tegen verplichte vaccinatie en is sowieso een koele minnaar van de moderne geneeskunde.

Toen Djokovic dinsdag op zijn sociale media plots meldde dat hij toch zou afreizen naar Australië, kwam dat nieuws dan ook enigszins als een verrassing. Wat bleek? Djoko had net zoals enkele andere spelers een “medische vrijstelling” gekregen van de Australische overheid. Vreemd. Normaal gezien wordt zo’n uitzondering alleen toegekend aan mensen met een acute hartaandoening, een andere ernstige ziekte, een recente coronabesmetting of een allergische reactie op een vorig vaccin. Waarom Djokovic toch de vrijstelling kreeg werd niet bekendgemaakt. “Twee onafhankelijke panels van medische experts hebben het verzoek beoordeeld en kwamen tot de conclusie dat Djokovic in aanmerking komt voor een vrijstelling”, zo liet de organisatie van het tennistoernooi weten.

Daarop barstte een storm van kritiek los in Australië. “Wat belachelijk. We hebben zes lockdowns achter de rug, scholen en kleine bedrijven zijn gesloten, begrafenissen en bruiloften zijn niet doorgegaan en families hebben maandenlang gescheiden geleefd. En nu krijgt een tennisser een vrijstelling”, twitterde David Southwick, politicus in de staat Victoria, onder meer. “Een schop in de maag voor al onze inwoners.”

Problemen met visum

Was het onder druk van de publieke opinie dat de Australische overheid toch plooide? Woensdagavond kreeg het verhaal plots een nieuwe wending: Djokovic mocht Australië toch niet in. Bij aankomst op Tullamarine airport in Melbourne werd vastgesteld dat zijn werkvisum een medische uitzondering niet toelaat, waardoor hij onder politiebewaking in de luchthaven moest afwachten of alles nog op tijd geregeld kan worden.

“We wachten zijn presentatie af en welk bewijs hij ons levert om zijn vrijstelling te ondersteunen”, waarschuwde Scott Morrison, minister-president van Australië. “Als dat bewijs onvoldoende is, zal hij niet anders worden behandeld dan iemand anders en zal hij op het volgende vliegtuig naar huis worden gezet. Er zouden helemaal geen speciale regels voor Djokovic moeten gelden. Geen enkele.”

Vijf uur lang werd Djokovic vastgehouden op de luchthaven van Melbourne, tot woede van zijn vader. “Ze houden mijn zoon gevangen. Dit is een gevecht voor de liberale wereld, dit is niet alleen een gevecht voor Novak, maar een gevecht voor de hele wereld. Als ze mijn zoon binnen het half uur niet vrijlaten, dan zullen we hier op straat een gevecht beginnen.”

Ook de Servische president Aleksandar Vucic moeide zich in de discussie. “Ik heb onze Novak gezegd dat heel Servië achter hem staat. We doen er met al onze instanties alles aan om ervoor te zorgen dat er meteen een einde komt aan het lastigvallen aan de beste speler van de wereld.”