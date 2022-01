Meghan Markle krijgt maar 1 pond schadevergoeding voor schending van haar privacy

Meghan, de hertogin van Sussex, heeft van de Mail on Sunday een symbolische schadevergoeding van 1 pond (iets meer dan een euro) gekregen voor het schenden van haar privacy. De vrouw van de Britse prins Harry had een geschil met de Britse tabloid omdat deze haar rechten zou hebben geschonden door een handgeschreven brief van Meghan aan haar vader te publiceren. En daar had ze geen toestemming voor gegeven.