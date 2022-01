Barcelona voorkomt bekerblamage bij derdeklasser Linares na ommekeer in tweede helft

FC Barcelona heeft woensdagavond een blamage weten vermijden in de Copa del Rey. Het ging na rust op en over derdeklasser Linares en kwalificeerde zich voor de achtste finales (1-2).

Halverwege hadden de Catalanen werk aan de winkel nadat ze met een 1-0 achterstand de kleedkamers indoken door toedoen van Hugo Diaz (19.). Xavi greep bij aanvang van de tweede helft in met de inbreng van Frenkie de Jong, Gerard Piqué en Ousmane Dembélé, en dat wierp z’n vruchten af. Dembélé (63.) hing de bordjes eerst in evenwicht en niet veel later tekende Ferran Jutgla (69.) voor de winning goal.

Eerder op de dag bekerden Real Sociedad en Adnan Januzaj eveneens verder na een moeizame 2-3 overwinning bij tweedeklasser Leganés. Later op de avond (21u30) maakt Real Madrid nog de verplaatsing naar die andere derdedivisionist Alcoyano.