Orde der Artsen schorste vijftien dokters voor antivax-uitspraken

De Orde der Artsen heeft vorig jaar vijftien artsen geschorst omdat ze zich publiekelijk uitgesproken hebben tegen de coronavaccins, of omdat ze hun patiënten aangezet hebben om zich niet te laten vaccineren. Ze kregen een schorsing gaande van één maand tot twee jaar. Die zwaarste straf kregen drie artsen.

Bijna een jaar geleden kwam de Orde met een deontologisch advies rond de vaccinatie tegen het coronavirus. Daarin is onder meer te lezen dat de organisatie “krachtig stelling zou nemen tegen de verspreiding van informatie die niet in overeenstemming is met de huidige stand van de wetenschap”.

Op basis van klachten werden verschillende onderzoeken geopend tegen artsen die dat deontologisch advies met de voeten traden. Er werden 90 dossiers geopend. Nu zijn ook de eerste sancties uitgesproken, weet Le Vif.

De sancties variëren van een eenvoudige waarschuwing tot een schorsing van maximaal twee jaar. De zwaarste sancties in 2021 werden vooral in Vlaanderen uitgesproken.

In november kwam nog aan het licht dat een Waalse arts zo’n 2.000 vaccinatiecertificaten vervalste en zich daar liet voor betalen. Tegen hem loopt ook een gerechtelijk onderzoek.

