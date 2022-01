Verantwoordelijkheid voor bestorming Capitool ligt volgens Biden bij Trump

Vorig jaar bestormde een boze menigte op 6 januari het Capitool, in een poging de verkiezingswinst van Biden ongedaan te maken. Een paar kilometer verderop in Washington had toenmalig president Trump in een toespraak nog maar eens herhaald dat “de verkiezingen waren gestolen”.

Biden zegt in zijn toespraak de bestorming van 6 januari 2021 te zien “als een tragische climax van wat de vier jaar van Trumps presidentschap het land hebben aangedaan”. Trump betwist nog steeds de uitslag. Volgens een woordvoerder van Biden zal hij “met kracht de leugen tegenspreken die de voormalige president verspreidt om het volk te misleiden”.

Daarmee verscherpt het Witte Huis de toon tegen de voormalige president. Tot nu toe had Biden het vooral over “die andere gast” of “die van hiervoor” als hij het over Trump had.

Biden kreeg bij de stembusgang van november 2020 meer dan 81 miljoen stemmen, bijna 20 miljoen meer dan Trump vier jaar eerder en circa 15 miljoen meer dan zijn partijgenoot Barack Obama nog vier jaar eerder. Ook in het kiescollege haalde Biden een duidelijke meerderheid, van 306 tegen 232.

Trump bestrijdt dat hij verantwoordelijk is voor de bestorming van het parlementsgebouw in Washington. Hij stelt dat het onderzoek naar de gebeurtenissen door het overwegend Democratische Huis van Afgevaardigden niet uit is op waarheidsvinding, maar enkel op beschadiging van zijn status als ex-president en voorman van de Republikeinen. Een meerderheid van de Republikeinen denkt nog steeds dat er verkiezingsfraude heeft plaatsgevonden.

Trump was aanvankelijk van plan ook donderdag de pers toe te spreken vanuit Florida, maar die plannen zijn uitgesteld. In een persbericht haalde hij dinsdag wel nog eens uit naar de fraude die volgens hem gebeurd is bij de verkiezingen, maar waarvoor hij de voorbije 14 maanden nog geen enkel bewijs kon geven.