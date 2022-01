Il Divo gaat toch zonder overleden zanger Carlos Marín op tournee: “Een eerbetoon”

Via hun sociale media lieten de drie resterende zangers weten dat de tournee een eerbetoon zal worden aan hun overleden vriend. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de internationaal bekende groep, naast Spanjaard Marín bestaande uit David Miller (Amerika), Sébastien Izambard (Frankrijk) en Urs Bühler (Zwitserland) zou optreden met de For once in my life tour.

Door de dood van Marín in december is de tournee herdoopt tot de Greatest hits tour. De Mexicaans-Amerikaanse bariton Steven LaBrie zal tijdens de optredens mee op het podium staan.