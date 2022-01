Jason Derulo gaat man te lijf die hem voor andere popster aanziet

Jason Derulo (32) wil niet dat men hem vergelijkt met Usher. De Amerikaanse popster heeft in een hotel in Las Vegas een man aangevallen die hem verwarde met de R&B-zanger.

Pech voor Derulo, want het korte maar zeer intense incident werd opgenomen door de bewakingscamera’s en die werden doorgespeeld naar Amerikaanse entertainmentwebsites. De feiten vonden plaats in het ARIA-hotel.

Derulo kon enkele heftige meppen uitdelen omdat zijn bodyguard niet sterk genoeg was om hem tegen te houden. Ooggetuigen beweren dat hij later nog een tweede man tegen de grond werkte. Het geluk voor Derulo is dat de slachtoffers – vooralsnog – hebben beslist om geen klacht in te dienen.