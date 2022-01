Nicolas Cage over dodelijk schietincident met Alec Baldwin: “Je moet als acteur met een vuurwapen kunnen omgaan”

Filmster Nicolas Cage vindt dat elke acteur met een vuurwapen moet kunnen omgaan. Dat zegt hij in een interview met The Hollywood Reporter over het dodelijke schietincident op de filmset van Rust met Alec Baldwin.

Cage deed de uitspraken tijdens een interview in The Hollywood Reporter met enkele andere acteurs. Daar ging het onder meer over het schietincident op de filmset van Rust, waar Alec Baldwin onbedoeld een beeldregisseur doodschoot en iemand anders verwondde. Zijn echte wapens nodig op een filmset, werd de acteurs voorgelegd.

“Ik wil niemand een steen werpen”, zei Cage daarop. “Maar ik denk wel - en ik heb het over niemand specifiek - maar mensen houden niet van het woord filmster. Want een filmster is een foute weergave van de realiteit. Want je moet op een paard kunnen rijden. Je moet kunnen vechten. Je moet vechtscènes kunnen spelen. Je moet met een motorfiets kunnen rijden. Je moet met sportwagens kunnen rijden en manueel kunnen schakelen, en je moet weten hoe je een wapen moet gebruiken. Dat moet je echt. Je moet je tijd nemen om te weten wat de procedure is. Dat hoort bij de job.”

Volgens Cage moet elke stuntman een filmster zijn, en vice versa. “Dat hoort er gewoon bij. Dat is al wat ik erover wil zeggen.”