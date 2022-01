Burgemeester van Maaseik rekent op solidariteit van buurgemeenten om pensioenbom mee te betalen

De burgemeester van Maaseik, Johan Tollenaere, doet een oproep aan zijn buurgemeenten om solidair te zijn en mee de ziekenhuisfacturen, die Maaseik opzadelen met een hoge schuld, te helpen betalen. "Dat zou niet meer dan correct zijn", aldus Tollenaere, vanmiddag in het TVL Nieuws. Hij was onze gast en heeft er een bewogen jaar opzitten. Maaseik ontsnapte bij de Maasoverstroming deze zomer op het nippertje aan een ramp. Tollenaere werd zelf ook internationaal nieuws, toen op zijn aanwijzingen in het Dilserbos het lichaam van Jurgen Conings werd gevonden.