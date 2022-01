Veerpont in Meeswijk op de Maas uit de vaart gehaald door het stijgende water. — © TV Limburg

Door het plots stijgende water van de Maas is het veerpont in Meeswijk uit de vaart gehaald. Omdat er veel water uit de Ardennen komt, is het peil van de Maas hoger en sneller beginnen stijgen dan verwacht.