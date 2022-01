Abdij Herkenrode komt in handen van Vlaanderen en is het eerste pilootproject Religieus Erfgoed. — © TV Limburg

Het Klooster van de Kanunnikessen van het Heilig Graf op de Abdij van Herkenrode is vanaf vandaag eigendom van Toerisme Vlaanderen. De zes zusters die er nog wonen, blijven op post, maar met de aankoop is de hele site nu in handen van Vlaanderen. De Herkenrodesite wordt het pilootproject rond Religieus Erfgoed en moet een toeristische trekpleister worden voor toeristen uit alle windstreken.