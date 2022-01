Twee mannen overvallen apotheek Pharma Point: geen gewonden

Maasmechelen

Woensdag rond 18.40 uur hebben twee gemaskerde mannen apotheek Pharma Point op de Thomasboslaan op de grens van Vucht en Mechelen-aan-de-Maas overvallen. De twee vluchtten daarna weg. Niemand raakte gewond. De politie spoort de dieven op. Het onderzoek naar de feiten was woensdagavond nog volop aan de gang. Over of er wapens werden gebruikt en of er buit werd gemaakt, werd niet gecommuniceerd. Het labo van de FGP kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Het parket Limburg werd op de hoogte gebracht.

De apotheek ligt in een druk bewoonde kern van Maasmechelen. Meerdere huizen op de Thomasboslaan hebben rechtstreeks zicht op de apotheek. “We hebben totaal niets gezien en ook niets opgemerkt,” aldus buurtbewoners. “Het regende en in de duisternis kijk je sowieso niet elk moment naar buiten.” (mmd/mm)