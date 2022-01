Annemie, de dochter met wie Willy Sommers achttien jaar geen contact had, brengt in James de musical een nummer over hun leven.

Een constante in James de musical zijn de tranen. Dat is donderdagavond niet anders bij Willy Sommers (69). Zijn dochter Annemie Vereecken (40) stapt, na haar opvallende passage in Liefde voor muziek vorig jaar, opnieuw in de schijnwerpers met een nummer over hun leven.