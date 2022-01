Drie uur nadat Mathieu van der Poel verstek had gegeven voor het WK in Fayetteville, volgde ook Wout van Aert. Na een demonstratie in ‘zijn’ Herentals besliste de kopman van Jumbo-Visma om de buitenwereld niet langer in spanning te houden. “De beslissing is al maanden geleden gemaakt en ik heb ondanks de goeie resultaten beslist om mij niet te laten verleiden.”