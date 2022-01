Jordi Condom is de nieuwe sportief directeur van Waasland-Beveren

Wat al een tijdje in de lucht hing, is nu ook officieel. Jordi Condom (52) is de nieuwe sportief directeur van Waasland-Beveren. De Spaanse ex-voetballer was in België al actief bij Eupen, Roeselare en Seraing. Op de Freethiel volgt hij de Zwitser Roger Stilz op.

Jordi Condom zal vanaf nu de sportieve zaken regelen bij Waasland-Beveren. De Spaanse ex-voetballer is geen onbekende in ons land. Eerder was hij al aan de slag bij Eupen, Roeselare en Seraing, waar hij onlangs ontslagen werd. Bij Waasland-Beveren loopt hij oude bekende Ivan Bravo opnieuw tegen het lijf. Het duo werkte in het verleden al samen bij Eupen. “Ik wil de club en het bestuur bedanken voor de kans om de Beverenfamilie te vervoegen”, aldus Condom. “We zitten nu in een belangrijk deel van het seizoen. We moeten dus onmiddellijk aan de slag om Marc (Schneider, nvdr.) en de staf zo goed mogelijk te ondersteunen om klaar te zijn voor het tweede deel van de competitie.”

Condom is de opvolger van Roger Stilz, die begin november zelf opstapte. Hij moet Waasland-Beveren opnieuw naar een succesvolle voetbaltoekomst stuwen. “Jordi heeft een bewezen staat van dienst in het Belgisch voetbal en heeft altijd op een shortlist van potentiële kandidaten gestaan”, vertelt CEO Antoine Gobin. “Zodra hij beschikbaar was, hebben we geprobeerd om snel te handelen om hem te overtuigen van de sterke punten van ons project. We zijn verheugd dat hij zich bij ons heeft aangesloten en wensen hem het allerbeste in onze gezamenlijke reis.”