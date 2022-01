Na de geboorte van haar tweede dochtertje is Daphne Paelinck weer op post in ‘Thuis’. “Mae achterlaten vond ik niet erg. Opnieuw op de set staan gaf me ontzettend veel energie.” — © Dirk Vertommen

Christine is terug in Thuis. En dus ook actrice Daphne Paelinck (33), nu haar bevallingsverlof achter de rug is. Afgelopen zomer werd haar tweede dochtertje Mae te vroeg geboren. “Van een roze wolk na de bevalling was geen sprake”, zegt de actrice.