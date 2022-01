“Meestal is het met een bijbedoeling”: waarom je kat je soms lang kan aanstaren

Welke kattenbaas (nou ja, baas) kent het niet? Je ligt rustig in de zetel, boek in de hand en plots springt de kat op je schoot en gaat je aankijken. Of, als ze in de slaapkamer kan, ze springt op bed en blijft naar je kijken tot je het uiteindelijk opgeeft en maar opstaat. “Zoek er niet te veel achter, meestal is het gewoon de kat die iets van je gedaan wil krijgen en even vaak is het omdat ze eten wil”, zegt dierendokter Rob Lückerath. “Maar hoed je voor een starende kat, dan hangt er agressie in de lucht.”