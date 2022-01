Tom Pidcock voelt opeenvolging van crossen: “Al moe voor de start”

Tom Pidcock kreeg het in Herentals nog knap lastig in de slotfase tegen Toon Aerts, maar wist uiteindelijk op de tweede plaats te finishen.

“Vier crossen op vijf dagen”, vatte Tom Pidcock het na afloop samen, “dat voel je wel in je laatste wedstrijd. Ik was voor de koers al moe en verwachtte niet dat het anders zou zijn tijdens de cross. Dat klopte. Ik kreeg mijn hartslag niet omhoog en was gewoon rondjes aan het rijden. Mijn trainer Kurt was zelfs verbaasd dat ik überhaupt op het podium terecht ben gekomen.”

Geen duel met Van Aert dus, wel een tweede plaats, net voor Toon Aerts. “Hij zette me echt wel onder druk”, gaf de Brit toe, “dus op het eind ging mijn hartslag wel nog een beetje omhoog. Ik kan leven met deze tweede plek. Nu vertrek ik naar Mallorca voor een trainingsstage met de ploeg en keer ik pas terug in het veld in de de Flandriencross in Hamme. Dan nog Hoogerheide en dan het WK in Amerika.”

“Natuurlijk is het jammer dat Wout en Mathieu er niet bij zullen zijn”, eindigde hij, “maar daar kan ik op zich weinig aan veranderen. Een titel blijft een titel, zelfs zonder hen, en ik ga er alles aan doen om dan top te zijn.”

Toon Aerts doet goeie zaak in Herentals: “Comfortabel aan de leiding”

Toon Aert was na afloop van de cross in Herentals eerlijk. “Wout en Tom waren net dat tikkeltje beter”, zei hij, “vooral met Wout was het verschil groot. Op de Skiberg voelde ik meteen dat hij z’n Van Aert-benen had en ik mijn Aerts-benen. Dan wordt het moeilijk.”

Aerts vocht nog een knap duel uit met Tom Pidcock om de tweede plaats. Hij moest de Brit laten rijden iets voorbij halfweg cross, maar in de slotronde kwam hij opnieuw bij de Ineos Grenadier die finaal dan toch het verschil maakte. “Ik heb nog alles gegeven, maar het lukte me niet om hem nog voorbij te gaan. Het werd een derde plaats.”

Wel staat Aerts nu iets steviger aan de leiding in het klassement van de X2O Badkamers Trofee nadat Eli Iserbyt op 3:44 finishte van winnaar Van Aert. “Ik hoorde onderweg dat hij het blijkbaar moeilijk had”, aldus Aerts, “dus ik ben blijven gaan. Mijn voorsprong is nu vier minuten zeker (4:12), dat is toch wel comfortabel en al een pak meer dan de 1:20 van vanmorgen, maar er komen nog drie manches, dus het wordt zaak om waakzaam te blijven.”