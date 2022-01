Dieven weg met dure spullen van dagcentrum in oude pastorij van Vroenhoven

Dinsdagnamiddag is een inbraak in het Covida-dagcentrum in de voormalige pastorij van Vroenhoven vastgesteld. Onbekenden stalen geld, een laptop en een smart-tv. De politie is een onderzoek gestart.

Rond 14 uur stelden medewerkers van het zorgcentrum Covida Oostheuvel in Lafelt vast dat in het dagcentrum was ingebroken. “We zitten hier al enkele decennia met een kleinschalige afdeling van ons centrum. Gemiddeld worden er een tiental mensen opgevangen die continue begeleiding nodig hebben. Tussen kerst en nieuwjaar was het centrum gesloten. Wanneer de inbraak gebeurde, weten we dus niet. Maar toen onze mensen dinsdag na de sluitingsperiode terugkwamen, zagen ze dat de smart-tv, een laptop en een som geld weg waren”, vertelt unit-directeur Marie-Louise Thomas.

Keldergat

“De dieven raakten via een keldergat aan de zijkant van het gebouw binnen. Ze doorzochten alle kamers. De televisie die aan de muur hing, haalden ze vakkundig weg. Na de diefstal vertrokken ze langs de voordeur. We weten dat omdat die niet meer was afgesloten” aldus de directeur. “Het is trouwens de eerste maal in al de jaren dat er is ingebroken. Het is een laakbare daad want wie steelt er nu spullen van gehandicapten? Al bij al gaat het toch om enkele duizenden euro’s.”

De politie van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst is dinsdag nog gestart met een onderzoek. (eva)