Ministers raden ouders aan om elke week een zelftest bij hun kinderen af te nemen

De verschillende ministers van Onderwijs en Volksgezondheid bevelen ouders “sterk” aan om hun kinderen in het lager en secundair onderwijs vanaf zondag, aan de vooravond van de heropening van de scholen, een keer per week een zelftest te laten ondergaan.

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid zat woensdag samen met de verschillende ministers van Onderwijs om de regels rond quarantaine in het onderwijs onder de loep te nemen. Rond de middag was al duidelijk geworden dat een quarantaine pas nodig wordt vanaf vier besmettingen in een klas. Die quarantaine zal ook maar vijf in plaats van zeven dagen duren.

Die versoepeling gaat gepaard met de sterke aanbeveling om een keer per week kinderen een zelftest te laten doen. De ministers wijzen erop dat die tests op verschillende plaatsen te koop worden aangeboden. Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, zal die in een apotheek kunnen aankopen aan 1 euro, en dat voor maximaal vier testen per gezinslid, per twee weken.

Daarnaast roepen de verschillende betrokken ministers ouders natuurlijk ook op hun kinderen niet naar school te sturen als er symptomen zijn van COVID-19, zelfs als dat lichte symptomen zijn. Als er dergelijke symptomen zijn, dan wordt sterk aangeraden gebruik te maken van de zelfevaluatietool die al ruim twee maanden beschikbaar is.

