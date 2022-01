Ruim honderd moslima’s “te koop” aangeboden op onlineveiling in India

In India is verontwaardiging ontstaan nadat via een app ruim honderd moslimvrouwen “te koop” werden aangeboden op een onlineveiling. Een 19-jarige vrouw en twee 21-jarige mannen zijn intussen opgepakt, heeft de politie woensdag gezegd. Er zullen nog meer arrestaties volgen.

De app bevatte foto’s van vrouwen met vernederende teksten erbij. Het gaat om onder meer bekende journalisten, activisten, een piloot en een politica, melden Indiase media. Verschillende van de betrokken vrouwen hadden zich kritisch uitgelaten over het hindoenationalisme, dat in India, waar hindoes in de meerderheid zijn, steeds sterker wordt, en over de behandeling van religieuze minderheden.

De app met de naam “Bulli Bai” verscheen dit weekend online en werd enkele uren later verwijderd van GitHub, een ontwikkelingsplatform voor opensource-software van Microsoft.

“Bulli” is een denigrerende term die door radicale hindoes gebruikt wordt voor moslimvrouwen. Er is geen bewijs dat er daadwerkelijk “verkopen” hebben plaatsgevonden via de app.

Een politiewoordvoerder zei dat het motief achter de app nog wordt onderzocht. De minister van Informatietechnologie zei dat een team van zijn ministerie verdere actie met de politie aan het coördineren was. Ongeveer zes maanden geleden bood een soortgelijke website ruim 80 moslimvrouwen aan. Toen volgden geen arrestaties.