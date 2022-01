Chinese krant zet Fietsen door de Bomen in de kijker met prachtige dronebeelden

“Dat ga ik toch even opvragen bij toeristische infopunten in de Bosland-gemeenten. Of ze al iets gemerkt hebben van een verhoogde Chinese belangstelling”, lacht Leen Gielen, schepen in Pelt en kersvers voorzitster van Bosland die aan de start van het nieuwe werkjaar de fakkel overneemt van haar collega uit Peer Dirk Colaers. Dat ze meteen kan uitpakken met een mooie publicatie op een Chinese nieuwssite is mooi meegenomen. “De foto’s verschenen al in november, maar bij het opmaken van het jaarverslag zijn we online beginnen speuren naar sporen van Bosland en zijn ze zo tegengekomen. Blijkbaar is een Chinese fotograaf naar Hechtel-Eksel afgezakt om de beelden te maken, maar daar zijn we toch niet van op de hoogte gesteld. Maar we zijn natuurlijk vereerd.” In de ogen van de Chinezen behoort Fietsen door de Bomen misschien weldra in het rijtje thuis van Belgische iconen zoals chocolade en Manneke Pis.