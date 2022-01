Zoete wijn voor bij een stukje gebak: onze wijnkenner kiest vier flessen uit het (beperkte) aanbod in de supermarkt

Januari is de maand van de zoete(re) wijn. Omdat zoet op een koude winterdag net wat frisser smaakt, maar vooral omdat januari synoniem is voor het uitwisselen van nieuwjaarswensen bij vrienden en familie. En niet zelden komt er een stukje gebak met een glaasje zoet op tafel. Het aanbod in de supermarkt is al bij al beperkt, maar één regio lijkt vandaag het schap te domineren: de monbazillac uit de Sud-Ouest.