Club Brugge blijft steken op doelpuntloos gelijkspel in eerste oefenpot onder Schreuder

Club Brugge speelde in de eerste (oefen)match onder Alfred Schreuder 0-0 gelijk. Blauw-zwart had wel kansen tegen de Duitse tweedeklasser, maar scoren lukte niet.

Voor rust speelde Schreuder met het (vrij) vaste duo centraal achterin - Hendry en Nsoki - en een sterk middenveld met Rits, Vormer en Vanaken. Buchanan debuteerde op rechts in de 4-3-3.

Mignolet stond in doel en moest meteen tweemaal ingrijpen. Langs de kant van N’Soki en Maouassa werd Cueto vrijgespeeld en die haalde hard uit, maar Mignolet stond pal, ook wat later bij diens laag schot. Het eerste Brugse gevaar kwam van Buchanan, die hoog op het veld de bal veroverde en uiteindelijk op de Duitse doelman besloot. Vormer krulde vlak nadien een bal nipt naast. Kansen langs beide kanten dus. Mignolet moest nog eens zijn kunnen tonen op een poeier en Club-spits Perez kopte een voorzet van Sandra op de keeper. Maar de aangename eerste helft bracht geen goals.

© BELGA

Schreuder, voor rust druk aanwijzingen gevend, wisselde vervolgens het hele elftal, de keeper incluis. Shinton nam z’n plaats tussen de palen in, terwijl Dost spits werd. De Ketelaere stond achter hem en mikte de eerste kans - een vrijschop - over. Lang claimde nadien een penalty, na contact met de keeper, maar de scheids gaf een corner. En Dost devieerde een lage voorzet van De Ketelaere naast. Ook de knal van Otasowie ging er niet in en zo bleef het 0-0. Zaterdag volgt (in principe) de tweede oefenpot, tegen Feyenoord. (dvd)

