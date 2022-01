Herkenbare recepten en geen moeilijke technieken: wij gingen aan de slag met kookboek van Julie Van den Driesschen, ex-winnares van ‘Bake Off Vlaanderen’

Een bakker die begint met te zeggen dat het in haar boek niet gaat over de perfecte afwerking, moeilijke technieken of het aantal calorieën: dat is een bakker naar mijn hart. Julie Van den Driesschen, in 2018 uitgeroepen tot beste bakker in tv-programma Bake Off Vlaanderen en inmiddels aan de slag bij kookzender Njam, verzamelt in dit boek recepten met smaken uit haar kindertijd.