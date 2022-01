Alarmfase rood in de Jupiler Pro League: liefst 51 spelers testten positief, Genk zwaarst getroffen

Genk-doelman Maarten Vandevoordt is één van de spelers die de voorbije dagen een positieve test aflegden. — © BELGA

Alarmerende cijfers uit de Jupiler Pro League: de voorbije dagen hebben al 51 spelers uit 1A positief getest op corona na hun terugkeer uit vakantie voor de hervatting van de trainingen. Op een totaal van ruim vijfhonderd spelers in 1A is dat tien procent, en dan zijn nog niet eens alle resultaten binnen. Komende maandag beslist de Algemene Vergadering van de Pro League of clubs vanaf een bepaald aantal besmettingen opnieuw uitstel kunnen vragen voor hun wedstrijden.