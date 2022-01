Zijde, katoen of toch maar bamboe: welke kussensloop is het best voor je huid en je haar?

Als we de reclames mogen geloven, moeten we ons hoofd elke avond neervlijen op een bedje van satijn, zijde of bamboe. Die kussenslopen zouden immers beter zijn voor onze huid en ons haar. Maar wat is er nu echt het beste?

Een katoenen kussen zou het vocht uit onze huid trekken waardoor we verfrommeld wakker worden en ons haar onbedoeld de Amy Winehouse-look krijgt. De oplossing: zijde, satijn of bamboe.

Maar dermatoloog Thomas Maselis is formeel: de stof van een kussensloop zal weinig invloed hebben op je huid. “Je gebruikt best geen wol of andere harde stoffen. Ik zou ook wegblijven van felgekleurde exemplaren of synthetische stoffen. Maar de gezondheidseffecten die toebedeeld worden aan satijn of zijde zijn overschat. Het zijn marketingtrucs, niet veel meer dan dat.”

Ook je haar kan best tegen een stootje. Het ’s avonds lichtjes samenbinden kan helpen tegen de zwaarste knopen en vermijdt ook dat de natuurlijke oliën in je haar op je huid afgeven.

Je hoofdkussen hoeft overigens ook helemaal niet zo vaak gewassen te worden, zegt Maselis nog. “In principe moet het helemaal niet zo vaak in de was. Meer nog, onze eigen huidsmeer is best goed voor ons. Een hoofdkussen wassen we omdat het beter zou ruiken en het prettiger aanvoelt. Maar in principe hoeft het niet”, aldus de dermatoloog. “Ons afweersysteem kan best veel aan, alleen is het nu al bijna twee jaar werkloos. We hebben een enorme angst gekregen voor alle bacteriën en virussen, we durven elkaar niet meer de hand schudden. En in de huidige context is dat logisch. Maar we mogen dat echt niet te ver trekken.”