Niet diëten, maar wel mindful eten om af te vallen. Dat belooft een nieuwe hype die overgewaaid komt uit de VS. De app Eat Right Now, ontwikkeld door psychiater en verslavingsexpert Judson Brewer, zou je erbij helpen. Wij legden het voor aan diëtist Michaël Sels van het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. “Alles wat je ziet, is erop gericht je meer te doen eten.”