Sven Nys mist zondag mogelijk Belgische titel van zoon Thibau: “Hij zal zijn plan wel trekken”

Sven Nys trekt komende zondag als teammanager van Baloise Trek Lions naar het Nederlands kampioenschap veldrijden. Daardoor zal hij er niet bij zijn op het BK in Middelkerke en mist hij mogelijk een Belgische titel van zijn zoon Thibau. “Maar we hebben ons goed voorbereid, hij weet wat hij moet doen”, aldus Nys op de cross in Herentals.

Na een mindere periode won Thibau Nys bij de beloften nu drie keer op een rij: Loenhout, Baal en Herentals. “We zagen het op training al lang aankomen, maar in de wedstrijden kwam het er niet uit”, zegt vader Nys. “De sleutelbeenbreuk, de narcose, slechte startpositie en alles wat daarbij komt kijken: het heeft langer geduurd dan we hadden verwacht. Maar dat is ook het mooie aan sport. Soms duurt het lang, maar als het dan komt is het een heel fijne ervaring. Op die boost moet hij proberen de rest van het seizoen te fietsen.”

© BELGA

De kans dat Thibau zondag in Middelkerke de Belgische kampioenentrui mag aantrekken lijkt redelijk groot, maar dat moment zal papa Sven missen. En daar heeft hij als teammanager van Baloise Trek Lions zo zijn redenen voor. “We hebben met Lucinda Brand, Shirin Van Anrooij, Pim Ronhaar en Lars van der Haar vier kanshebbers op een Nederlandse titel en iedereen heeft recht op een persoonlijke begeleiding. Daarom kies ik voor het eerst voor het Nederlands kampioenschap. Ploegleider Eric Braes doet dan het BK.”

“Thibau zal zijn plan ook wel trekken zonder de papa. Het heeft niks met zenuwachtigheid te maken. We hebben ons goed voorbereid, hij weet wat hij moet doen. Daar twijfel ik geen seconde aan”, besluit Nys.