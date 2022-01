Australiërs woedend om vrijstelling voor Djokovic: “Blijkbaar gelden regels niet als je rijk en beroemd bent”

“Verschrikkelijk.” “Een schande.” “Een schop in de maag voor alle inwoners”… In Australië wordt woedend gereageerd op het nieuws dat tennisser Novak Djokovic een “medische vrijstelling” heeft gekregen en daardoor ook zonder vaccinatiebewijs later deze maand mag deelnemen aan de Australian Open. “Wij hebben zes lockdowns achter de rug, families zijn maandenlang van elkaar gescheiden. En nu krijgt een tennisser een vrijstelling.”