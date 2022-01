Ghislaine Maxwell kan proberen proces nietig te verklaren nadat jurylid uit de biecht klapte

Een van de juryleden in het proces-Maxwell heeft gezegd twijfelende juryleden over de streep te hebben getrokken om haar schuldig te verklaren, vanuit zijn eigen ervaringen van seksueel misbruik. Dit hebben meerdere Britse media woensdag gemeld. Mogelijk kan de vrouw nu proberen het proces nietig te laten verklaren.

Sommige juryleden in het proces in New York tegen Ghislaine Maxwell twijfelden aanvankelijk aan de betrouwbaarheid van twee vrouwelijke getuigen.

Scotty David, die niet bij familienaam genoemd wilde worden, vertelde persbureau Reuters dat hij tijdens de beraadslagingen maar besloot de twijfelaars over de streep te trekken door te vertellen dat hij zelf als kind seksueel was misbruikt, en hen te te helpen denken vanuit het standpunt van de slachtoffers.

Uiteindelijk raakten alle juryleden het eens - zoals ook moest - om Maxwell schuldig te verklaren op vijf van de zes aanklachten die draaiden rond het ronselen van minderjarige meisjes voor de seksuele uitspattingen van de Amerikaanse miljardair Jeffrery Epstein, die in de gevangenis is overleden. De vrouw riskeert zeventig jaar cel.

“Dit verdict is voor al de slachtoffers”, aldus Scotty Davis, die eraan toevoegde trots te zijn op zijn rol in de schuldigverklaring.

LEES OOK. Ghislaine Maxwell is schuldig aan vijf van de zes aanklachten in misbruikproces rond Jeffrey Epstein

Juryleden kregen in de aanloop naar het proces een vragenlijst. Ze moesten onder meer aangeven of iemand in hun familie te maken heeft gekregen met seksueel misbruik. Degenen die daar bevestigend op reageerden, moesten later vervolgvragen beantwoorden. Daar moest uit blijken of ze voldoende objectief waren.

De betrokkene zei de lijst snel te hebben ingevuld en zich bij de volgende vragenlijst zijn eigen misbruik niet te hebben herinnerd.

De Amerikaanse Justitie en de advocaten van Maxwell, die haar straf nog moet horen, hebben nog niet gereageerd op de uitlatingen van het jurylid.

Maar volgens meerdere Britse media kan de zestigjarige vrouw nu claimen het proces en haar schuldigverklaringen nietig te laten verklaren.