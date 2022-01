Kunstschilder Marthe Bamps, laatste leerlinge van Maclot overleden op 92-jarige leeftijd

Marthe Bamps vierde twee jaar geleden haar negentigste verjaardag met een retrospectieve tentoonstelling in As — © Geert Vanloffelt

As

De Asserse kunstenares Marthe Bamps is afgelopen donderdag op tweeënnegentig jarige leeftijd overleden. Bamps, die gekend was als de laatste leerlinge van Armand Maclot, heeft decennialang zowel landschappen, stillevens als figuren getekend en geschilderd. Om haar negentigste verjaardag te vieren, organiseerde de familie samen met het Emile Van Dorenmuseum en de gemeente As twee jaar geleden nog een retrospectieve tentoonstelling in de Sint-Aldegondiskerk.