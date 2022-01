Twee nieuwe coronabesmettingen bij STVV: ook Toni Leistner en Jorge Teixeira testen positief

Bernd Hollerbach hield woensdag amper veertien veldspelers en drie doelmannen over op training. Junior Pius maalde in zijn eentje looprondjes op het oefencomplex. De andere groep speelde in de voormiddag een toernooitje voetbaltennis.

Tatsuya Ito en Oleksandr Filippov, die allebei lonken naar een transfer naar het buitenland, tekenen voorlopig present. Namiddag kreeg de groep vrij.

© Patrick Smets

© Patrick Smets

© Patrick Smets

© Patrick Smets