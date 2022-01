Wout van Aert is oppermachtig in eigen Herentals en trekt met 8 op 9 naar het BK

Wout van Aert heeft woensdag in zijn thuisstad Herentals de vijfde manche van de X2O Badkamers Trofee gewonnen. Net als vorig jaar was de Belgische kampioen oppermachtig op het hellende parcours. Tom Pidcock eindigde als tweede, Toon Aerts als derde. Van Aert trekt met acht op negen gewonnen wedstrijden vol vertrouwen naar het BK van komende zondag in Middelkerke.

“Ik woon op amper drie kilometer van het parcours, het is een thuiswedstrijd. Ik ga hier niet met de rem oprijden richting zondag.” Wout van Aert waarschuwde vlak voor de start de tegenstand en hield vervolgens woord. De Belgische kampioen trok van in de eerste ronde fel van leer, enkel Toon Aerts en Tom Pidcock konden aanvankelijk volgen. De Brit was de enige crosser die er de voorbije weken in geslaagd was om een race met Van Aert aan de start te winnen (in Hulst op 2 januari). Maar toen kreeg Van Aert af te rekenen met kettingproblemen en Pidcock was dinsdag de enige topper die gestart was (en won) in de loodzware moddercross van Gullegem.

In de tweede ronde ontdeed Van Aert zich vervolgens op en rond de Skiberg ook van Aerts en Pidcock en begon hij aan een solo van zo’n 50 minuten. Twee ronden later bedroeg de voorsprong van de Belgische kampioen al een kleine halve minuut op zijn twee achtervolgers.

In de rest van de race diepte Van Aert die bonus zelfs nog uit tot meer dan een minuut. De strijd om de tweede plek was spannender. Pidcock moest alles uit de kast halen om een jagende Toon Aerts nog af te houden. Aerts bouwt zijn voorsprong in het X2O-tussenklassement wel verder uit. Eerste achtervolger Eli Iserbyt kwam een slechte start nooit te boven. Laurens Sweeck gaf op met rugproblemen.

Bij de vrouwen ging de zege uiteraard naar de Nederlandse wereldkampioene Lucinda Brand, Thibau Nys zegevierde bij de beloften.