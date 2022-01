PEAS breidt uit: Hasseltse vegan kaneelrolletjes nu ook in Antwerpen

PEAS leerde Limburg vegan cinnamon rolls eten, en wil nu hetzelfde doen in Antwerpen. Zaakvoerders Els Berx en Davy Rosiak maken, drieënhalf jaar nadat de eerste PEAS-winkel in Hasselt van start ging, werk van hun plannen om met hun kaneelbroodjes heel Vlaanderen te veroveren.

Els Berx: “De uitbreiding lag al twee jaar op tafel, maar nu kunnen we het plan eindelijk uitvoeren. Vorig jaar organiseerden we al een aantal afhaalmomenten in andere Vlaamse steden, en dat bleek een groot succes. Het was voor ons de ideale barometer én voorbereiding om deze stap te zetten.”

De keuze viel daarvoor eerst op Antwerpen. Els: “Het is de grootste Vlaamse stad, met dus ook een zeer groot potentieel. Er is een ontzettend divers publiek met veel toeristen en niet te vergeten: een uitstekende voedingsbodem voor het plantbased gegeven.”

“Het concept is hetzelfde als in de Hasseltse vestiging: we bieden ook hetzelfde assortiment cinnamon rolls aan met toppings die we zelf bedenken en maken. Maar we hebben wel extra ingezet op de winkelbeleving in Antwerpen.”

Na Hasselt en Antwerpen wil PEAS ook Leuven en Gent laten kennismaken met hun 100 procent plantaardige kaneelrollen. Els: “Dat staat ook nog in 2022 op het programma, dus het wordt een druk jaar.”