Pfizer en BioNTech ontwikkelen vaccin tegen gordelroos of zona

De farmabedrijven Pfizer en BioNTech willen een vaccin ontwikkelen tegen gordelroos of zona, een pijnlijke huidaandoening. Dit vaccin zou dan het eerste zijn dat gebaseerd is op de mRNA-technologie (messenger ribonucleic acid), die ook gebruikt wordt in het coronavaccin van beide bedrijven. De klinische studies zullen starten in de tweede jaarhelft.