Skiërs redden hond die onder sneeuw werd begraven door lawine: “Naald in een hooiberg”

Een hond raakte bedolven onder de sneeuw na een lawine in de Berthoud Pass in Colorado (VS). De hond was zeker voor 20 minuten zoek, maar enkele skiërs konden het dier lokaliseren. Dankzij het heldhaftig optreden van de skiërs ontsnapte het dier aan de dood. Hond bedolven door lawine: skiërs grijpen in.