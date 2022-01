Lanaken

Tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad werd het geactualiseerde meerjarenplan goedgekeurd. Uitschieters daarin zijn een aantal belangrijke investeringen die in 2022 zullen gerealiseerd of op de rails gezet worden. “We zijn halfweg in deze bestuursperiode en zitten op kruissnelheid wat de investeringen betreft” aldus burgemeester Marino Keulen (Open VLD).