DAKAR. Al-Attiyah wint de etappe na diskwalificatie van Al Rajhi

Nasser Al-Attiyah heeft op woensdag de vijfde etappe bij de wagens in de Dakar gewonnen. Met 465 km was het de langste etappe van deze Dakar. Bij aankomst was Yazeed Al Rajhi (Toyota) de snelste, maar de thuisrijder kreeg een tijdstraf van twee minuten voor overdreven snelheid. En dus ging de zege naar de Qatarese leider. Voor Al-Attiyah is het de 44e zege in zijn carrière. Sébastien Loeb (BRX) eindigde als tweede op 25 seconden. Carlos Sainz (Audi) was derde op 52 seconden. In de stand blijft Al-Attiyah aan de leiding. De Qatarees heeft een voorsprong van 38:05 op eerste achtervolger Loeb.

Met 465 km was de vijfde etappe van deze Dakar de langste van allemaal. En toch zijn de tijdverschillen verwaarloosbaar. Drie rijders binnen de minuut na zo’n lange rit is uitzonderlijk. Nasser Al-Attiyah nam meteen de leiding in de etappe, maar moest na 120 km zijn teamgenoot Lategan laten voorgaan. De Zuid-Afrikaan bleef tot iets over halfweg aan de leiding tot hij na 238 km stopte vanwege een probleem met zijn rechterachterwiel. Eerder op de dag ging zijn Litouwse teamgenoot Vanagas Benediktas (Toyota) tegen hoge snelheid over de kop. Een dubbele tegenslag voor Toyota Gazoo Racing.

Na de pech van Lategan nam Carlos Sainz de koppositie. In het absolute slot van de etappe nam Al Rajhi over en won die de etappe. De vreugde bij de thuisrijder was echter van korte duur. Hij werd betrapt op overdreven snelheid, kreeg een tijdstraf van twee minuten en moest zo de zege laten aan Nasser Al-Attiyah. Na de tegenslagen van eerder op de dag was er toch nog wat goed nieuws voor Toyota Gazoo Racing. Loeb en Sainz volgden binnen de minuut. Al Rajhi eindigde na zijn tijdstraf als vijfde.

Minder goed nieuws was er opnieuw voor Stéphane Peterhansel (Audi). Na 98 km moest hij met een kapotte schokdemper stoppen. “Het zal een tijdje duren vooraleer de assistentie hier is”, zei een norse Peterhansel.

© REUTERS

Tweede ritzege voor Joan Barreda Bort

Joan Barreda Bort (Honda) heeft na de tweede nu ook de vierde etappe bij de motoren in de Dakar gewonnen. De Spanjaard was woensdag na afloop van de 465 km lange etappe 4:37 sneller dan Pablo Quintanilla (Honda). De Italiaan Danilo Petrucci (KTM) eindigde als derde op 6:53. Sam Sunderland eindigde op woensdag als zevende en blijft leider. De Belgische motorrijder Walter Roelants (Husqvarna) kwam ten val en is met de helikopter naar een militair ziekenhuis afgevoerd. Zijn toestand is stabiel.

Danilo Petrucci nam woensdagochtend de beste start maar moest na 158 km Barreda Bort laten voorgaan. Die bouwde beetje bij beetje een voorsprong uit. Petrucci zakte naar het einde van de rit naar de derde plaats en moest op zijn beurt Pablo Quintanilla nog laten voorgaan. Die reed een vrij constante rit en bevond zich de hele tijd in derde positie. Na 359 km schoof hij op naar de tweede plaats. Zoals het vaak het geval is in de Dakar, is het geen cadeau om als eerste de weg op te gaan. Dat ondervond Rodriguez (Hero). De Portugese ritwinnaar van dinsdag passeerde aan het eerste waypoint als 96e. Uiteindelijk zou hij als 38e eindigen en een half uur verliezen.

De Brit Sunderland eindigde als zevende maar blijft leider. Zijn eerste achtervolger Adrien Van Beveren (Yamaha) eindigde in de langste etappe van deze Dakar als twaalfde. In de stand zakt de Fransman naar de derde plaats, op 4:54 van Sunderland. Matthias Walkner (KTM), achtste in de etappe op woensdag, is tweede op 3 minuten van de Britse leider.

Jerome Martiny (Husqvarna) eindigde als 47e en beste Belg. In de stand staat Martiny 39e. Mikael Despontin (KTM) bereikte de finish als 50e en staat in de stand op de 48e plaats. Mathieu Liebaert (KTM) is nog onderweg. De Gentenaar is gestopt bij de onfortuinlijke Walter Roelants die crashte en intussen naar het ziekenhuis geëvacueerd werd.

“Met mij is alles oké. Ik heb de finish nog niet bereikt omdat ik gestopt ben bij Walter Roelants die zwaar gevallen is. We hebben de helikopter gebeld en intussen is hij naar het ziekenhuis overgevlogen”, liet Liebaert weten. “Ik ben 30 à 40 minuten bij Walter gebleven en ga nu opnieuw vertrekken. Ik moet nog zo’n 80 à 90 km rijden. De boodschap is om heelhuids te finishen. Ik heb al heel wat miserie onderweg gezien.”