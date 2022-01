Wie anders? Wereldkampioene Lucinda Brand wint ook overtuigend in Herentals, Sanne Cant laat zich zien

Er is momenteel weinig of niets te beginnen tegen Lucinda Brand. De Nederlandse wereldkampioen rijgt de overwinning aan elkaar en was dus ook de beste in de cross van Herentals. Brand ging al in ronde twee solo en finishte voor Denise Betsema. Sanne Cant werd knap vierde.

Geen Fem van Empel, noch Kata Blanka Vas of Marianne Vos aan de start van de vijfde manche van de X2O Badkamers Trofee. Zij kiezen hun wedstrijden zorgvuldig uit met het oog op de kampioenschappen.

Denise Betsema daarentegen had er wel zin en koos voor een vlammende start, mede ook om de bonificatieseconden te grijpen voor het klassement waar ze aan de leiding staat. Betsema passeerde een eerste keer aan de finish met een kleine bonus, maar intussen was Lucinda Brand, na een mindere start, stevig opgeschoten. Ze volgde in tweede positie, samen met Sanne Cant.

De wereldkampioene liet al snel Cant achter en ging op zoek naar Betsema. Nog voor eind van de tweede ronde had ze haar landgenote te pakken en ging ze haar meteen voorbij. Ze dook de derde ronde in met vier seconden voorsprong op Betsema, 22 op Sanne Cant die in derde positie reed. De Belgische kampioene kreeg evenwel af te rekenen met kettingproblemen en moest ook van schoen wisselen waardoor Annemarie Worst de aansluiting kon maken.

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Op Brand stond intussen geen maat. Ze bouwde haar voorsprong steeds verder uit, Betsema nam een optie op de tweede positie, in de strijd om de derde podiumplek vochten Worst en Cant een verbeten duel uit. In de slotfase maakte Worst evenwel het verschil en reed ze naar de derde plek.