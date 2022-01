Heel jaar lang versmalde rijstroken op Maasviaduct E314 door werken

Vanaf 8 januari worden er versmalde rijstroken aangebracht over het Maasviaduct op de autosnelweg E314 in Boorsem (Maasmechelen). “Een heel jaar lang zal er gewerkt worden om het viaduct van kop tot teen aan te pakken”, vertelt minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

Na het aanbrengen van de versmalde rijstroken zaterdag begint de aannemer op maandag 10 januari ook effectief met de renovatie van het viaduct E314 aan de grensovergang. Tot eind 2022 zal over een rechte lijn van 1 kilometer het verkeer richting Nederland en richting Lummen over één rijstrook moeten. Regelmatig gaat deze rijstrook over de middenberm heen. “Vanaf zaterdag 8 januari moeten ook de fietsers richting Nederland een omleiding volgen”, vertelt minister Lydia Peeters. “Het fietspad richting België zal tijdelijk in twee richtingen gebruikt worden.”

Trajectcontrole

“Eerst zullen de rijstroken richting Nederland aan bod komen. In de zomer wisselen we van kant en zijn de rijstroken richting Lummen aan de beurt. Het gaat om een totaalrenovatie van het viaduct. Ook de brugleuningen en de trappen voor de voetgangers worden vernieuwd.”

“In de werfzone geldt een snelheidsbeperking van 70 km/uur. Er worden zelfs enkele handhavingsacties voorzien zoals een mobiele trajectcontrole en een Lidar flitspaal. Reden is dat in een werfzone mensen aan het werk zijn. We nemen daarom maatregelen voor ieders veiligheid, zowel voor de arbeiders als voor de weggebruikers. De vooraankondigingen die we plaatsen, staan daar niet voor niets. Voertuigen van meer dan 3,5 ton kunnen enkel over de rechterrijstrook naar Nederland.”

“De asfaltvernieuwing van de E314 tot aan het ecoduct in Opgrimbie plannen we vanaf april. De op- en afritten van het complex 33 Maasmechelen blijven gewoon toegankelijk. Het totale project van deze renovatie kost 22 miljoen euro.”