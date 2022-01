Mercedes moet honderdduizenden wagens terugroepen wegens brandgevaar

Wereldwijd zou het gaan om zo’n 800.000 exemplaren, schreven de kranten Handelsblatt en Bild, maar dat wilde het bedrijf niet bevestigen.

Mercedes zegt dat de terugroepactie al in november gelanceerd werd, maar dat met de herstellingen pas midden of eind deze maand kan worden gestart doordat het moet wachten op onderdelen. In afwachting worden de eigenaars van de wagens opgeroepen om die zo min mogelijk en met grote voorzichtigheid te gebruiken.