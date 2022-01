Wout van Aert: “Ik denk dat de hele wielerwereld nood heeft aan een renner als Mathieu van der Poel”

Wout van Aert rijdt in Herentals, zijn thuishaven, mogelijk zijn voorlopig laatste cross in de trui van Belgisch kampioen. “Ik ga er extra hard van genieten”, klinkt het.

“Ik ga hier niet met de rem oprijden richting zondag”, aldus Van Aert. “Ik sta hier aan de start in mijn thuiswedstrijd, dan ga ik het best van mezelf geven. Zoals altijd. Daarna hebben we nog drie dagen om toe te werken naar het BK. Ik voel me hier nu wel oké, op dit parcours. Het wordt een zware wedstrijd. Ik heb het geluk dat ik in mijn kast nog een tricolore heb hangen, mocht ik deze verliezen.”

“Dat Mathieu van der Poel het WK niet gaat rijden? Zoals ik al heb gezegd, vind ik het heel jammer dat hij op de sukkel is met die blessure. Ik wens hem van hieruit dan ook het beste toe en hoop dat hij snel weer kan crossen. Ik denk dat het veldrijden hem mist, maar ook dat de hele wielerwereld nood heeft aan een renner als Mathieu.”

Maar of dat iets verandert aan zijn beslissing over al dan niet deelname aan het WK… “Nee”, stelt Van Aert kort en bondig. “Ik kan niet blijven antwoorden op die vraag.”