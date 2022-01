Israëlische studie over vierde prik: “Goed, maar niet genoeg”

Kort na de vierde prik komen mensen terug op het niveau van antilichamen van kort na de derde, aldus Regev, maar zij had naar eigen zeggen “meer verwacht” van een tweede boosterprik. “Het doel kan niet zijn om elke vier maanden tegen het coronavirus gevaccineerd te worden”, klinkt het.

Regev zei dat ze wel blij was dat kwetsbare groepen, zoals mensen met een verzwakt immuunsysteem, en 60-plussers in Israël nu al de vierde dosis krijgen. “Maar ik weet echt niet zeker of het nu aan iedereen moet worden gegeven. We hebben meer informatie nodig.”

Tegelijkertijd beklemtoonde de professor het enorme belang van de eerste boostervaccinatie. “Wie de eerste en de tweede dosis heeft gekregen moet dringend de derde krijgen.” Wie nog geen booster heeft gekregen, moet “rennen” naar het vaccinatiecentrum, zei ze.

Een andere proef met een vierde dosis is woensdag in het Sheba-ziekenhuis in Tel Aviv begonnen. 150 deelnemers krijgen een vierde vaccinatie met Moderna na drie doses Pfizer/BioNTech.

Slechts ongeveer 61 procent van de 9,4 miljoen Israëli’s wordt nog als volledig gevaccineerd beschouwd. Dat zijn mensen tot maximaal zes maanden na de tweede dosis en de mensen die al een eerste booster kregen. Ongeveer 30 procent van de bevolking is helemaal niet gevaccineerd en voor 9 procent is de geldigheid verlopen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid hebben al meer dan vier miljoen Israëli’s hun derde vaccinatiedosis gekregen, en meer dan 70.000 hun vierde.