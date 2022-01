Taliban bevelen winkeleigenaars om paspoppen te onthoofden

Winkeleigenaren in het westen van Afghanistan moeten van het talibanregime etalagepoppen onthoofden. De paspoppen schenden islamitische wetten, menen de taliban. Hun nieuwe regime heeft nog geen landelijk beleid opgesteld over mannequins en standbeelden.

In eerste instantie bedekten winkeliers de hoofden van etalagepoppen met bijvoorbeeld sjaals of plastic zakken. Dit was niet genoeg voor de nieuwe machthebbers. Op sociale media gaat een video rond van mannen die de hoofden van poppen afzagen.

De taliban voeren hun strenge interpretatie van islamitische wetten steeds meer door. Onlangs goten medewerkers van de inlichtingendienst ongeveer 3.000 liter alcoholische drank in een kanaal in de stad Kaboel, als maatregel tegen alcoholverkoop.

Het regime beperkt ook de rechten van vrouwen. Al snel na de machtsovername in Afghanistan mochten veel vrouwen niet meer aan het werk en veel meisjes niet meer naar school. De taliban meldden vorige week dat vrouwen alleen nog lange afstanden mogen reizen als zij vergezeld worden door een naast mannelijk familielid.