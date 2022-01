Thibau Nys pakt in Herentals een knappe drie op drie bij de beloften en is klaar voor het BK: “Laat maar komen!”

Loenhout, Baal, Herentals. Thibau Nys is helemaal terug en won rond het Netepark in de Kempense woonplaats van Wout van Aert al voor de derde keer op rij. Wereldkampioen Pim Ronhaar werd op ruime afstand tweede, voor Niels Vandeputte.

“Ik denk dat Pim al een halve ronde niet in zijn pedaal geraakte door die kleigrond hier en toen pakte ik meteen 20 seconden. Toen was ik vertrokken”, aldus een gelukkige Nys na de finish.

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

“Het BK? Ik vertrek met het gevoel dat ik niet met een betere vorm naar daar kan trekken. Ik ben in orde en heb er alles aan gedaan om klaar te zijn. Laat maar komen. Als het niet lukt, dan lukt het niet. Maar als ik rondrij zoals vandaag, dan zit het er wel in”, stelt hij. “Ik heb geen idee vanwaar die klik ineens gekomen is. Zelfvertrouwen teruggevonden, mezelf eens kwaad gemaakt… Dat heeft gewerkt, blijkbaar. Ik ben echt vertrokken, denk ik. Het parcours in Middelkerke? Het zal afwachten zijn tot zondag. Ik ga me daar ook niet druk in maken. Ik heb al op elk parcours mijn ding kunnen doen, dus ik hoop op een eerlijke en zware cross. Dan komen de beste naar boven. Als ik dan niet win, dan zal ik de beste niet geweest zijn. De uitdagers? Emiel Verstrynge en Joran Wyseure, dat zullen de te kloppen mannen zijn. Het zal een mooie strijd zijn, we zijn aan elkaar gewaagd momenteel. Misschien komt iemand als Jente Michels ook nog bovendrijven.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nys zei ook nog dat het “heel leuk” zou zijn om nog eens een kampioenentrui te pakken. “Dat wil elke crosser. Ik ga pas zondag verkennen en ga nu dus niet veel meer veranderen aan mijn planning. Het blijft een cross zoals een andere en die moet je zo ook aanpakken.”