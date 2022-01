AS Monaco stelt Philippe Clement voor: “Als trein langskomt, moet je erop springen”

Philippe Clement wil bij AS Monaco bewijzen dat hij ook buiten België succes kan boeken. Dat vertelde de kampioenenmaker van Club Brugge en KRC Genk woensdagmiddag tijdens zijn officiële voorstelling in het prinsdom.

“Ik ben heel blij hier te zijn. Ik kom terecht in een ambitieus project met een kern waarin een goed evenwicht bestaat tussen jonge talenten en ervaren spelers”, opende Clement. “De laatste jaren heb ik in België kunnen bouwen aan interessante projecten als assistent en hoofdtrainer en nu heb ik de eer coach te zijn in een van de vijf grootste kampioenschappen in Europa. Ik wil bewijzen dat ik hier hetzelfde kan neerzetten als in België.”

Philippe Clement verlaat de Belgische competitie met drie opeenvolgende titels op zak, een bij Genk en twee bij Club. Bij blauwzwart leek de chemie tussen coach en spelers de laatste maanden wat uitgewerkt, maar dat betwistte Clement. “We zaten met een kern met 30 spelers, met daarin jongens die de voorbije twee jaar alles gewonnen hebben. We hebben veel mooie momenten gekend en vandaag staat Club tweede in de competitie, zit het nog in de beker. Ik vind dat de sfeer in bepaalde media negatiever was dan in de vestiaire”, legde Clement uit.

Bij Monaco volgt Clement de Kroaat Niko Kovac op. Na diens ontslag afgelopen weekend rondde de Franse club de komst van de nieuwe trainer in sneltempo af. “Ik heb nog geen tijd gehad om een uitgebreide analyse te maken. De laatste dagen waren nogal hectisch. Eind vorige week pas werden de gesprekken opgestart”, vertelde Clement, die toegaf dat hij niet had verwacht Club Brugge deze mercato te verlaten. “Maar er zijn altijd omstandigheden, een project dat op je pad komt.”

“Ik las dat het al 30 jaar geleden is dat een Belgische coach vanuit België naar Frankrijk verhuisde, toen Raymond Goethals. Als een trein langskomt, moet je erop springen”, vervolgde Clement. “Het is normaal dat ik wat tijd zal nodig hebben om iedereen te leren kennen, dus daar zullen we mee beginnen. Ik heb Monaco wel gevolgd vanwege Krépin Diatta, een ex-speler van Club. En in de Ligue 1 volgde ik veel wedstrijden van PSG omdat we twee keer tegen hen hebben gespeeld in de Champions League.”

AS Monaco staat momenteel slechts zesde in de Franse competitie. Achter de ongenaakbare leider PSG ligt alles wel op een zakdoek. Clement beseft dat de directie hoog mikt maar dat schrikt hem niet af. “Welke doelen ik stel? Dat is gevaarlijk om nu te zeggen met deze mensen rond mij”, lachte Clement verwijzend naar sportief directeur Paul Mitchell en vicevoorzitter Oleg Petrov, die hem vergezelden bij zijn voorstelling. “Ik ben iemand die altijd alles wil winnen. Dat is steeds mijn doel. Als coach pas ik mij aan aan de kwaliteiten van mijn spelers. Maar ik wil een dominante ploeg zien, die met engagement speelt. Als trainers en spelers moeten wij elke dag alles geven zodat we ons doel om te winnen kunnen verwezenlijken.”