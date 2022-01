Paus bekritiseert koppels die geen kinderen willen: “Maar ze hebben wel twee honden”

Paus Franciscus heeft woensdag paren bekritiseerd die geen kinderen willen krijgen. “Zo veel stellen hebben geen kinderen omdat er ze geen willen, of ze hebben er maar één, omdat ze er niet meer willen. Maar ze hebben wel twee honden of twee katten”, zei de 85-jarige kerkleider tijdens zijn algemene audiëntie in de audiëntiezaal van het Vaticaan tegenover talrijke gelovigen. “Honden en katten nemen de plaats van kinderen in. Ja, ik begrijp het wel, dat zet toch lachen aan, maar dat is de realiteit.”